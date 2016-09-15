В Киеве пройдет финал Лиги чемпионов

В четверг, 15 сентября, УЕФА приняло решение о проведении финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/2018 в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

В то же время он подчеркнул, что это отличная новость для всех украинцев, а особенно — для болельщиков.

"Убежден, мы проведем этот финал на высшем уровне!", — отметил глава государства.

Напомним, сейчас идет сезон Лиги чемпионов 2016/2017, финал турнира состоится 3 июля в крупнейшем городе и столице Уэльса — Кардиффе — на стадионе "Миллениум".

Фото: facebook.com/petroporoshenko