Двуглавые "орлы" против "горняков". Анонс матча Лиги Европы "Коньяспор" — "Шахтер"

15 сентября 2016, 11:51

Соперник украинской команды находится на подъеме и способен на новые свершения.

Паолу Фонсека и его команда

Сегодня, 15 сентября, состоятся матчи группового этапа Лиги Европы, в одном из которых турецкий "Коньяспор" примет донецкий "Шахтер".

На первый взгляд очередной соперник "Шахтера" в еврокубках самый что ни есть удобный, приемлемый и вполне по зубам горнякам. Турецкий "Коньяспор" не имеет опыта международных матчей, сегодня только дебютирует в Лиге Европы, и в новом сезоне "Орлы" сыграли только три матча, еще на набрав оптимальной формы. Однако, подопечные Айкута Коджамана в прошлом сезоне заняли третье место в Суперлиге, что является невероятным достижением для середняка чемпионата Турции. А это значит, что команда находится на подъеме и способна на новые свершения.

В пользу же "Шахтера", кроме огромного опыта выступлений в еврокубках и того обстоятельства, что сезон для дончан уже в полном разгаре, еще и статистика. Традиционно успешно горняки играют с командами из Турции и никогда еще не проигрывали им. Даже на поле соперника подопечные Фонсеки выйдут в роли фаворита и могут построить игру так, как это больше нравится украинской команде, пишет ua-football.com.

До "Коньяспора" горняки четыре раза встречались с клубами из Турции, и ни разу не испытывали сложностей, с которыми не могли бы справиться. В этом сезоне "Шахтер" уже прошел четвертую команду прошлого розыгрыша турецкого первенства, так же особых проблем "Истанбул ББ" для дончан не создал, однако один неприятный момент в том противостоянии для "оранжево-черных" случился. Эмре Белезоглу на 56-й минуте матча реализовал пенальти и это был первый и пока последний пропущенный мяч "Шахтера" от турецких команд. На счету горняков 13 точных ударов.

Вообще игра в атаке и линия нападения — это наиболее сильная сторона "Шахтера", которую необходимо использовать в дуэли с "Коньяспором". Подопечные Фонсеки забивают почти в каждом матче, исключение только провальный поединок с "Янг Бойз". Дончане уже наколотили своим соперникам 25 голов в 12-ти играх.

При этом "Коньяспор" может похвастаться своей обороной, за счет налаженных действий в защите "бело-зеленые" в прошлом чемпионате Турции пропустили всего 33 мяча. Это меньше даже чем у первой команды — "Бешикташа" и второй результат первенства. Правда, в новом сезоне "Орлы Анатолии" в трех матчах еще ни разу не уходили с поля без пропущенного мяча, и есть все основания предполагать, что предстоящий матч не станет исключением.

Стадион "Конья"

Историческая составляющая

Наиболее зрелищные матчи "Шахтера" с клубами из Турции проходили в прошлом сезоне, когда горняки в третьем квалификационном раунде прошли "Фенербахче". Первая встреча закончилась со счетом 0:0, но поединок тот оказался очень напряженным, зрелищным и с большим количеством острых моментов. Подопечные Луческу тогда должны были обыгрывать "канареек", но не реализовали несколько великолепных моментов.

Однако уже на своем поле в ответном матче "Шахтер" с крупным счетом одолел "Фенербахче". Еще до точній удар получился у Александра Гладкого, а во втором тайме Дарио Срна с пенальти и Алекс Тейшейра с игры довершили разгром. Стоит отметить, что заканчивали встречу турки в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Симон Кьяер. Не секрет, что южные команды способны на эмоциональные решения своих проблем и когда игра у них не идет, часто фолят и получают за это заслуженные наказания.

Предматчевые расклады

Главной проблемой "Шахтера" накануне встречи с "Коньяспором" стала травма Дарио Срны, заменить капитана могут Богдан Бутко и Василий Кобин. Больше шансов выйти на поле в основе у Бутко, в сборной Украины и в дерби с "Динамо" Богдан выглядел очень достойно, показал хороший футбол и готовность полноценно закрыть правый край горняков. К тому же Фонсека заявил, что полностью доверяет Бутко. Слева наверняка сыграет Исмаили, а в центре Кучер и Ракицкий.

Было бы интересно увидеть в опорной зоне Малышева, но скорее всего, в середине поля будут действовать Фред и Степаненко. Коваленко расположится под нападающим Феррейрой, а с флангов на атаку будут играть Марлос и Тайсон. У Бернарда также высокие шансы выйти на поле, но после дебюта в своей национальной сборной вдохновленный Тайсон может больше пользы принести клубу.

У "Коньяспора" точно не сыграет Рангелов, сначала появилась информация, что болгарский опытный форвард травмирован, но на предматчевой пресс-конференции Айкут Коджаман отметил, что Рангелов по дисциплинарным причинам не поможет своим партнерам. Место на острие атаки может занять румынский форвард Иоан Хора или босниец Риад Баджич, который выходил на замену в матче третьего тура Суперлиги.

В средней линии сыграют Хаджиахметович, Милошевич и автор двух голов в ворота "Антальяспора" в минувший уик-энд Сахинер Омер Али. Йонссон и Чамдали должны контролировать опорную зону. В защите с большой долей вероятности сыграют Скубич, Вукович, Дуглас и Туран. В воротах можно будет увидеть Киринтили.

Напомним, позавчера, 13 сентября, в матче Лиги чемпионов "Динамо" в меньшинстве проиграло "Наполи" — 1:0.

фото: shakhtar.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Лига Европы Турция Шахтер анонс Коджаман Коньяспор
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:29
В Киеве торговцы арбузами изуродовали красочный мурал: опубликовано фото
00:05
"Хорошая попа". Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото
08 августа, среда
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять