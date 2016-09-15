Двуглавые "орлы" против "горняков". Анонс матча Лиги Европы "Коньяспор" — "Шахтер"

Сегодня, 15 сентября, состоятся матчи группового этапа Лиги Европы, в одном из которых турецкий "Коньяспор" примет донецкий "Шахтер".

На первый взгляд очередной соперник "Шахтера" в еврокубках самый что ни есть удобный, приемлемый и вполне по зубам горнякам. Турецкий "Коньяспор" не имеет опыта международных матчей, сегодня только дебютирует в Лиге Европы, и в новом сезоне "Орлы" сыграли только три матча, еще на набрав оптимальной формы. Однако, подопечные Айкута Коджамана в прошлом сезоне заняли третье место в Суперлиге, что является невероятным достижением для середняка чемпионата Турции. А это значит, что команда находится на подъеме и способна на новые свершения.

В пользу же "Шахтера", кроме огромного опыта выступлений в еврокубках и того обстоятельства, что сезон для дончан уже в полном разгаре, еще и статистика. Традиционно успешно горняки играют с командами из Турции и никогда еще не проигрывали им. Даже на поле соперника подопечные Фонсеки выйдут в роли фаворита и могут построить игру так, как это больше нравится украинской команде, пишет ua-football.com.

До "Коньяспора" горняки четыре раза встречались с клубами из Турции, и ни разу не испытывали сложностей, с которыми не могли бы справиться. В этом сезоне "Шахтер" уже прошел четвертую команду прошлого розыгрыша турецкого первенства, так же особых проблем "Истанбул ББ" для дончан не создал, однако один неприятный момент в том противостоянии для "оранжево-черных" случился. Эмре Белезоглу на 56-й минуте матча реализовал пенальти и это был первый и пока последний пропущенный мяч "Шахтера" от турецких команд. На счету горняков 13 точных ударов.

Вообще игра в атаке и линия нападения — это наиболее сильная сторона "Шахтера", которую необходимо использовать в дуэли с "Коньяспором". Подопечные Фонсеки забивают почти в каждом матче, исключение только провальный поединок с "Янг Бойз". Дончане уже наколотили своим соперникам 25 голов в 12-ти играх.

При этом "Коньяспор" может похвастаться своей обороной, за счет налаженных действий в защите "бело-зеленые" в прошлом чемпионате Турции пропустили всего 33 мяча. Это меньше даже чем у первой команды — "Бешикташа" и второй результат первенства. Правда, в новом сезоне "Орлы Анатолии" в трех матчах еще ни разу не уходили с поля без пропущенного мяча, и есть все основания предполагать, что предстоящий матч не станет исключением.

Историческая составляющая

Наиболее зрелищные матчи "Шахтера" с клубами из Турции проходили в прошлом сезоне, когда горняки в третьем квалификационном раунде прошли "Фенербахче". Первая встреча закончилась со счетом 0:0, но поединок тот оказался очень напряженным, зрелищным и с большим количеством острых моментов. Подопечные Луческу тогда должны были обыгрывать "канареек", но не реализовали несколько великолепных моментов.

Однако уже на своем поле в ответном матче "Шахтер" с крупным счетом одолел "Фенербахче". Еще до точній удар получился у Александра Гладкого, а во втором тайме Дарио Срна с пенальти и Алекс Тейшейра с игры довершили разгром. Стоит отметить, что заканчивали встречу турки в меньшинстве, красную карточку за грубую игру получил Симон Кьяер. Не секрет, что южные команды способны на эмоциональные решения своих проблем и когда игра у них не идет, часто фолят и получают за это заслуженные наказания.

Предматчевые расклады

Главной проблемой "Шахтера" накануне встречи с "Коньяспором" стала травма Дарио Срны, заменить капитана могут Богдан Бутко и Василий Кобин. Больше шансов выйти на поле в основе у Бутко, в сборной Украины и в дерби с "Динамо" Богдан выглядел очень достойно, показал хороший футбол и готовность полноценно закрыть правый край горняков. К тому же Фонсека заявил, что полностью доверяет Бутко. Слева наверняка сыграет Исмаили, а в центре Кучер и Ракицкий.

Было бы интересно увидеть в опорной зоне Малышева, но скорее всего, в середине поля будут действовать Фред и Степаненко. Коваленко расположится под нападающим Феррейрой, а с флангов на атаку будут играть Марлос и Тайсон. У Бернарда также высокие шансы выйти на поле, но после дебюта в своей национальной сборной вдохновленный Тайсон может больше пользы принести клубу.

У "Коньяспора" точно не сыграет Рангелов, сначала появилась информация, что болгарский опытный форвард травмирован, но на предматчевой пресс-конференции Айкут Коджаман отметил, что Рангелов по дисциплинарным причинам не поможет своим партнерам. Место на острие атаки может занять румынский форвард Иоан Хора или босниец Риад Баджич, который выходил на замену в матче третьего тура Суперлиги.

В средней линии сыграют Хаджиахметович, Милошевич и автор двух голов в ворота "Антальяспора" в минувший уик-энд Сахинер Омер Али. Йонссон и Чамдали должны контролировать опорную зону. В защите с большой долей вероятности сыграют Скубич, Вукович, Дуглас и Туран. В воротах можно будет увидеть Киринтили.

Напомним, позавчера, 13 сентября, в матче Лиги чемпионов "Динамо" в меньшинстве проиграло "Наполи" — 1:0.

фото: shakhtar.com