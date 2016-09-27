Ребров назвал результат, который его устроит в матче с "Бешикташем"

Если киевское "Динамо" в матче Лиги чемпионов против "Бешикташа" будет также ошибаться, как делала это в запорожском матче против "Олимпика", то надеяться на победу не стоит.

Об этом заявил главный тренер чемпионов Украины Сергей Ребров, сообщает "Футбол 24".

"Какой результат устроит? Любой положительный результат. Знаю, насколько непросто играть в Стамбуле. Но я верю в них, верю в свою команду. Не могу сказать, достучался до игроков или нет (после ряда неудачных игр и победы над "Олимпиком"). То количество контратак которые создал "Олимпик"… Если мы такие ошибки будем допускать с "Бешикташем", то у нас никаких шансов", — заявил Ребров.



Кроме того, он поделился информацией о потерях в составе "сине-белых".

"Отсутствие Гусева? Есть конкуренция в составе, много молодых игроков. Кадровые проблемы — это Данило Силва и Никита Бурда, которые ещё не восстановились", — добавил Ребров.

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита в матче "Бешикташ" — "Динамо".