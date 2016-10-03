"Я величайший". Фьюри утверждает, что не собирался уходить из бокса

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри утверждает, что собирается продолжить боксерскую карьеру.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам спортсмена, сделав заявление насчет своего ухода, он "всего лишь показал, что такое СМИ".

"Ха-ха-ха, вы думали, что сможете от меня избавиться так легко? Я собираюсь остаться. Я величайший…", — отметил супертяж.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры профессионального боксера и признался, что боксировать для него было самым грустным занятием из всего, чем он когда-либо занимался.

В ноябре 2015-го в Германии украинец Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. Бой-реванш несколько раз откладывался, позже британца обвинили в употреблении кокаина.