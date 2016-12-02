Бой Кличко — Джошуа может не состояться из-за болгарина Пулева

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерацией (IBF) Энтони Джошуа может сразиться с бывшим соперником украинского супертяжеловеса Владимира Кличко болгарином Кубратом Пулеввым (23-1, 12 КО).

Об этом идет речь в сообщении Братства Кличко.

О предварительном санкционировании боя Джошуа — Пулев сообщил на промоутер болгарина Калле Зауэрланд, добавив, что предварительное согласие на проведения поединка от команды Джошуа также уже получено.

Для того, чтобы претендовать на бой с британским чемпионом, Кубрат Пулев 3 декабря в Софии должен побить экс-чемпиона мира нигерийца Сэмюэля Питера (36-5, 29 КО). На кону боя будет стоять вакантный WBA Inter-Continental heavyweight title.

"В случае успеха Пулев сможет побороться за звание чемпиона мира в поединке с англичанином Энтони Джошуа", — заявил Калле Зауэрланд.

Напомним, ранее Джошуа заявил, что надеется на победу над Владимиром Кличко.