Оценить, проанализировать и пройти дальше. В "Шахтере" готовятся к матчам с "Сельтой"

После того, как стало известно, что соперником "Шахтера" 1/16 Лиги Европы стала "Сельта", в донецком клубе сказали, что должны пройти испанскую команду.

Об этом гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин заявил в эфире канала "Футбол 1", сообщает "Террикон".

"Все испанские клубы — достаточно серьезные команды. Конечно, на данной стадии хотелось бы играть с другим клубом. Но вы, наверное, слышали, как в Ньоне хвалили "Шахтер", отметив, что мы — единственный клуб, который выиграл все матчи в группе. Сейчас мы на достаточно хорошем ходу. Мы обязаны проходить эту команду и выходить в следующий раунд", — подчеркнул гендиректор.

Палкин согласился с мнением экспертов, что эта стадия — самая тяжелая для "Шахтера", ведь команда будет без практики: "Мы будем компенсировать это товарищескими матчами, которые проведем на зимних сборах".

Вспомнив, что 16 лет назад "Шахтер" и "Сельта" уже играли на этой стадии Кубка УЕФА, гендиректор заметил, что это не должно как-то повлиять на будущие матчи с испанцами: "Самое главное, чтобы мы делали свою работу и готовились к матчу. В прошлом году "Сельта" заняла шестое место и вышла в Лигу Европы, в этом году она идет примерно на десятом месте. Мы должны все это оценивать, анализировать и проходить дальше".

Палкин также выразил сомнение, что у "Шахтера" будет активная трансферная политика зимой: "Максимум, один-два человека".

Напомним, что первые матчи пройдут 16 февраля, ответные — 23 февраля.