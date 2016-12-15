Владимир Кличко объяснил, почему поражение от Фьюри пошло ему на пользу

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что поражение от британского боксера Тайсона Фьюри пошло ему на пользу, поскольку "пробудило".

Об этом он рассказал в интервью Sky Sports, пишет Boxing News.

В то же время спортсмен подчеркнул, что до проигрыша у него уже не было прежней мотивации.

"Поражение от Фьюри меня пробудило…", — отметил собеседник.

По словам нашего соотечественника, с чемпионом мира по версии IBF из Британии Энтони Джошуа ему лучше будет драться именно с тем опытом и той мотивацией, которые дала неудача.

"Через много лет я понял, что на самом деле у меня уже не было прежней мотивации. Когда нужно делать больше для победы, чем просто ждать, что твой оппонент устанет. Поэтому поражение пошло мне на пользу", — добавил боксер.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, потом западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".