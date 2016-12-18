"Он уже мертв". Усик нокаутировал южноафриканскую "Скалу" и защитил чемпионский титул

В воскресенье, 18 декабря, в Лос-Анджелесе, украинец Александр Усик (11-0, 10 КО) успешно провел первую защиту титула, нокаутировав своего соперника Табисо Мчуну (17-3, 11 КО) в 9-м раунде.

Дебютный бой Александра Усика в США ждали с большим нетерпением, пишет isport.ua.

Большие авансы, выдаваемые украинцу, нужно было оправдывать сходу, в первом же бою, потому права на ошибку у украинца не было. Под ошибкой здесь подразумевается не только поражение, но и бледное неинтересное выступление, которая американская публика бы не потерпела.

Бой между Мчуну и Усиком начался с традиционной разведки. Усик легко работал на ногах, пробую доносить свои удары с дистанции, Мчуну же больше работал вторым номером. Во втором раунде Усик пытался работать активнее, в свою очередь африканец продемонстрировал хороший джеб, несколько раз донеся свои удары до цели. В целом встреча проходила не в самом высоком темпе, что сразу же было подтверждено привередливыми зрителями, которые стали освистывать боксеров.

В следующей трехминутке крымчанин продемонстрировал несколько своих фирменных комбинаций, наконец, убедительно записав раунд в свою пользу, при этом стоит отметить, что он снова "поймал" несколько джебов от противника.

В целом бой выглядел конкурентным, что было заметно и в 4-м раунде, хотя Усик и выбрасывал большое количество ударов, нельзя сказать, что он абсолютно доминировал, уж слишком опасно выглядели контрвыпады Мчуну. Африканец, по прозвищу "Скала", исправно доносил свои удары до цели. В пятом раунде Усик и вовсе взял паузу, и можно сказать, что этот отрезок остался за его оппонентом.

На экваторе боя украинца прорвало. Усик включился и выдал многосерийную комбинацию, Мчуну сперва попытался спрятаться за блоком, но в конечном итоге вынужден был взять колено после жестких ударов Александра. Так в бою случился первый нокдаун.

Седьмой раунд ушел для Мчуну на восстановление. Противник Усика уже выглядел очень тяжелым на ногах, чем и воспользовался Усик. Восьмая трехминутка отметилась несколькими точными ударами от Мчуну, которые он донес до Усика сработав на контратаках.

Развязка файта наступила в 9-м трехминутном отрезке. После восьмого раунда тренер Усика — Али Башир так и сказал Усику — "он уже мертв", требуя от Усика больше ударов и работы по этажам. Украинец услышал своего наставника, и приступил к исполнению приговора.

Крымчанин продемонстрировал отменную комбинационную работу и великолепную скорость, с которой наевшемуся Мчуну в 9-м раунде было уже не справиться. В середине раунда рефери отсчитал еще один нокдаун после нескольких классических двоек. А после следующей многоударной атаки от украинца бой был остановлен — красивая победа Усика.

Видео: Eduard Falko.