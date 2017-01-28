Легендарный Форман верит в младшего Кличко: ветеран способен удивить

Легендарный боксер Джордж Форман назвал украинского юоксера Владимира Кличко "ветераном" и заявил, что в бою с Энтони Джошуа он может удивить.

Так Форман прокомментировал предстоящий поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO между Джошуа и Кличко, сообщает Boxing News.

"Джошуа — хороший атлет. Он может хорошо бегать, прыгать, делать много других вещей. Из него может получиться хороший боец и хороший чемпион, но ему надо остерегаться ветеранов. Кличко — ветеран, и, если ты списываешь таких бойцов со счетов, они достают откуда-то изнутри такие вещи, о которых вы даже не догадывались. Я никогда не списываю ветеранов со счетов, они всегда могут удивить", — заявил Форман.

Напомним, ранее сообщалось, что ради боя Джошуа — Кличко мэр Лондона согласился увеличить вместимость легендарного "Уэмбли".