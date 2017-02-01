Кличко рассказал о своей "одержимости" в поединке с Джошуа

Украинский боксер супертяжелого веса Владимир Кличко рассказал о том, что мотивирован на победу в предстоящем бою с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа.

По словам Кличко, свою новую цель он видит четко, пишет championat.com со ссылкой на издание BoxingScene.

"Имею сейчас схему из двух шагов. Первый — это цель стать трехкратным чемпионом мира, а второй — одержимость этой целью", — сказал боксер.

Кличко также добавил, что желанием стать трехкратным чемпионом мира он сейчас живет и дышит.

"У меня будет только одна попытка, и она означает одно "убийство". Одна попытка — одна жертва, ничего больше", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что трансляцию боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли", смогут увидеть телезрители более чем 150 стран мира.

На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.