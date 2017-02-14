Шовковский рассказал, как не променял "Динамо" на "Баварию"

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский заявил, что мог перейти в один из европейских клубов, в частности, в мюнхенскую "Баварию".

Об этом он рассказал в эфире "Радио Вести".

В то же время экс-"динамовец" подчеркнул, что не покинул столичный клуб "по тем или иным обстоятельствам".

"… то меня не хотели отпускать, то в какой-то момент случались какие-то ситуации, которые влияли на решение", — сказал собеседник.

По его словам, к нему был интерес со стороны "Пармы", "Валенсии" и "Баварии". "Но обстоятельства сложились так, что я остался играть в команде "Динамо" Киев, а потом уже и переходить мне куда-то не было никакого смысла", — добавил экс-вратарь.

Напомним, Александр Шовковский играл за "Динамо" с 1993 года, в декабре 2016-го спортсмен сказал, что решил завершить футбольную карьеру. Позже журналист Алексей Рыжков объяснил, почему тот — рекордсмен на десятилетия.