Ломаченко объяснил, когда сможет считать себя лучшим боксером мира

Ломаченко также не скрывает, что хотел бы видеть следующим соперником мексиканца Орландо Салидо.
Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко считает, что еще недостаточно сделал для того, чтоб считаться лучшим боксером мира и не скрывает, что хотел бы видеть следующим своим соперником мексиканца Орландо Салидо.
"Считаю ли я себя лучшим? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что в этот момент, я не думаю о том, кто лучший в P4P. Если вы хотите поговорить обо мне, как о лучшем бойце в P4P, то я смогу назвать себя лучшим, когда побью несколько чемпионов в легком весе", — сказал Ломаченко изданию Boxing Scene.
Ломаченко также не скрывает, что хотел бы видеть следующим соперником мексиканца Орландо Салидо, который нанёс ему поражение в 2014 году. Однако, как уже известно, договориться с Орландо о реванше не получилось, и теперь Ломаченко 8 апреля проведёт поединок против американца Джейсона Сосы.
"Да, я был немного разочарован, потому что знал, что всё было уже согласовано. Салидо согласился на реванш, была договорённость с Top Rank. Но затем всё неожиданно переигралось. Что ж, это жизнь. Я бы хотел провести (ещё один) бой с Салидо, но это зависит не от меня. Так что посмотрим, как оно будет", — цитирует Ломаченко издание.
Напомним, промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что в 2017 году хочет организовать для него три боя.