Где ковались победы "Днепра", или Почему "Метеору" рано жить воспоминаниями

В минувшие выходные на стадионе "Метеор" прошел юбилейный для отечественного футбола 6000-й матч чемпионата Украины. Каменская "Сталь" разгромила "Александрию" — 4:1. А ведь "Метеор" — знаковое место для Днепра.

Он не забыл победы команд Владимира Емца и Евгения Кучеревского, яркую игру Олега Протасова и Геннадия Литовченко, визиты грандов европейского футбола, помнит четвертьфинал Кубка чемпионов и решающие матчи внутреннего календаря. Отсюда провожали в последний путь одного из фундаторов успехов "Днепра" Евгения Кучеревского и олимпийского чемпиона Вадима Тищенко. Каюсь, грешным делом думал, что с переездом "Днепра" на современную "Днепр Арену" старый-добрый "Метеор" утратит статус средоточия спортивной жизни Днепра. И только посетив эту историческую арену (а не был на ней я, признаться, уже больше десятка лет), понял свою неправоту. А развеял мой скепсис директор стадиона "Метеор" Сергей Чуб.

— "Метеор" без футбола не останется?

— Стадион не потеряет свою футбольную специализацию. На нашей арене будет проводить свои домашние поединки "Сталь" из Каменского, по крайней мере, до конца нынешнего сезона. Надеюсь, что с этим клубом мы пролонгируем договор и на следующий сезон.

— А когда "Сталь" играет на "Метеоре" с "Днепром", то посещение легендарного стадиона для болельщиков "Днепра" — это возможность вспомнить молодость, испытать щемящее чувство ностальгии?

— Да, конечно. На этом стадионе "Днепр" добивался значительных побед, дважды становился чемпионом СССР, призером союзного чемпионата, ковал победу в Кубке СССР. Конечно, это –знаковое место. Однако жизнь не стоит на месте. "Днепр" идет вперед, пишет новую историю. И мы стараемся идти в ногу со временем, развиваем новые направления. Футбол для нас — это главный вид спорта. Однако на стадионе успешно культивируется и бадминтон, и художественная гимнастика, и легкая атлетика, и разнообразные виды единоборств. Не футболом единым мы живем! Стадион — это сложный механизм, база олимпийской и паралимпийской подготовки. С этого месяца у нас начинает работу секция спортивного черлидинга. Мы — мультифункциональный спорткомплекс.

— А "Метеор" и поныне находится в структуре Южмаша?

— Да, с момента постройки в 1966 году и доныне мы являемся структурным подразделением завода. Здесь мы проводим заводскую спартакиаду по 18 видам спорта, межотраслевые спартакиады. Живем кипучей спортивной жизнью! Затишье у нас фактически только в январе, а так идет напряженная круглогодичная работа. Южмашевцы традиционно славились своими спортивными достижениями!

— Кроме футбола, в 2016 году на стадионе было проведено 42 мероприятия по 8 видам спорта всеукраинского, областного и городского уровней, — дополняет директора стадиона председатель СК "Метеор" Ольга Деньгина.

— Вам есть чем гордиться!

— Пять олимпийских чемпионов — наших воспитанников — особый повод для гордости, — подчеркивает Ольга Михайловна. — Это — Людмила Лысенко (Гуревич) (легкая атлетика), Юрий Зайцев (тяжелая атлетика), Игорь Матвиенко и Евгений Браславец (парусный спорт), Оксана Баюл (фигурное катание). В лучшие годы спорткомплекс "Метеор" культивировал 32 вида спорта!

— Подготовка поля к весенней части сезона — сложный и трудоемкий процесс. Использовали ли вы какие-то нестандартные подходы к решению этого вопроса? — снова обращаюсь к Сергею Александровичу.

— Больше десятка лет назад был случай, когда погода явно не благоволила футболу, стояли трескучие морозы, поле было в ледяной корке. Чтобы подготовиться к матчу (а это была кубковая игра между "Днепром" и "Шахтером"), на финишном этапе мы использовали турбины, которыми вычищают взлетно-посадочную полосу нашего аэропорта. Ко времени начала матча поле было готово, и поединок состоялся.

— Если обратиться к статистике, то самым посещаемым матчем всех времен на "Метеоре" была игра чемпионата Украины в 1993 году между "Днепром" и "Динамо". По официальным данным, ее посетило 40 000 человек.

— А вместимость стадиона тогда составляла 33 000 зрителей! Да, люди стояли по кругу в три ряда, сидели на рекламных конструкциях, на осветительных мачтах, в проходах, болельщики смотрели футбол и из общежитий, расположенных вблизи стадиона. Мы с ностальгией вспоминаем то время! А еще раньше — в 1980-е годы — город переживал настоящий футбольный бум, тогда аншлаги были регулярным явлением. Продавалось немало сезонных абонементов. Причем люди прикипали к конкретному месту на трибунах и старались купить абонемент и в следующем сезоне на то же место. Конечно, количество зрителей зависит от игры команды, играющей на стадионе. Наша же работа — сделать так, чтобы поле было ровным, а условия для зрителей комфортными. Но такого матча, когда официальное число зрителей достигло 40 000, на "Метеоре" больше не было. Хотя на решающем поединке "Днепра" за союзное чемпионство против московского "Спартака" в 1983 году также было немало народу. Официальная цифра посещаемости той игры — 35 000 зрителей. Но кто знает, сколько тогда болельщиков посетило "Метеор" на самом деле! Город стоял на ушах! А народные гуляния в Днепропетровске по поводу чемпионства продолжались не одни сутки!

— Во времена СССР Днепропетровск был закрытым городом для иностранцев. В первых своих еврокубковых кампаниях домашние матчи "Днепр" проводил в Кривом Роге. И только в 1988 город открыли, и в Днепропетровск приехал французский "Бордо"…

— Ажиотаж был колоссальный. В 6 утра люди занимали очереди за билетами! К своему счастью я присутствовал на этом матче. Я тогда жил здесь неподалеку. И, как сейчас помню, свое стояние в очереди, а также трепет и счастье от обладания этим заветным билетом. Получил большое удовольствие от просмотра того футбольного матча.

— Перед Олимпиадой-80 в Киеве провели реконструкцию абсолютно всех городских стадионов. А как повлияло проведение Олимпиады в СССР на тогдашние днепропетровские спортивные объекты?

— Могло повлиять со знаком минус. В Днепропетровске в конце 1970-х строился Дворец спорта. Была команда партии и правительства, касавшаяся изъятия денег, предназначенных для развития инфраструктуры на местах, и переброски их на олимпийские города, чтобы не ударить в грязь лицом перед участниками и гостями Олимпиады. И Дворец спорта уже готовили к остановке всех работ. Однако тогда директор Южмаша Александр Максимович Макаров в личном разговоре с Леонидом Ильичом Брежневым смог отстоять спортивный объект для нашего города. Он доказал, что Дворец спорта в Днепропетровске строится исключительно за деньги от хозяйственной деятельности Южмаша без привлечения средств извне. В итоге Брежнев внял аргументам земляков. После этого возведение Дворца спорта в нашем городе продолжилось.

— А кто был большим болельщиком — Макаров, Кучма или последующие руководители?

— Однозначно ответить сложно. Александр Максимович Макаров поставил перед собой цель — создать лучшую команду в Союзе — и добился ее. Леонид Данилович Кучма и Юрий Сергеевич Алексеев продолжили дело Александра Максимовича, были почетными президентами футбольного клуба "Днепр". Все руководители завода уделяли внимание "Днепру". Но мы живем не только историей и воспоминаниями, а работаем над проектами, открывающими новые возможности для "Метеора". Спорткомплекс был, есть и будет любимым местом времяпрепровождения жителей и гостей нашего города. Ворота нашего стадиона открыты для всех!

Фото: dnepr.info, ua-football.com