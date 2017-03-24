Отбор на ЧМ-2018. Букмекеры назвали хорватов явными фаворитами в матче со сборной Украины

В отборочном матче ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины ведущие мировые букмекерские конторы считают хозяев явным фаворитом.

Об этом сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 24 крупнейших мировых контор.

Средняя ставка на успех сборной Хорватии оценивается в 1,56 к 1, в то время как на ничью - 3,76 к 1, а на победу Украины — 6,79 к 1.

Ставки на победу хорватом принимаются от 1,52 к 1 до 1,61. В то же время, на успех украинцев — от 5,80 к 1, до 7,50.

Напомним, ранее тренер сборной Хорватии назвал сильные стороны команды Шевченко.