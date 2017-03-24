Выбрать правильную тактику и добиться результата. Прогнозы на матч Хорватия — Украина

24 марта 2017, 16:21

Сабо заявил, что верит в то, что сборная Украины не проиграет в Загребе.

Сборная Украины

В пятницу, 24 марта, в Загребе на стадионе "Максимир" состоится матч отборочного турнира на ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины.

Накануне поединка специалисты поделились своими мнениями по поводу предстоящего поединка, пишет dynamo.kiev.ua.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что верит в то, что сборная Украины не проиграет в Загребе.

"Но в то же время понимаю, что будет очень трудно. Это же Хорватия ... Есть и опасения по поводу арбитража. Сам когда-то чувствовал несправедливые действия судей, выступая в Хорватии.

Хорватские футболисты сейчас в отличной форме и защищают цвета сильных клубов. А наши легионеры не имеют игровой практики. Ну а игроки чемпионата Украины выступают в слабом первенстве. Поэтому-то не скажу, что шансы 50 на 50. На самом деле они 70 на 30 в пользу соперника", — заявил Сабо.

В свою очередь хорватский экс-наставник львовских "Карпат" Игор Йовичевич подчеркнул, что предстоящее противостояние будет очень важным матчем для сборной Хорватии.

"Матч против Украины будет очень ценным как с точки зрения психологии, так и с точки зрения турнирной стратегии. Для нашей сборной очень важно хорошо сыграть против Украины, потому что, бесспорно, сейчас в группе ничего еще не определено, и матч против одного из потенциальных главных конкурентов будет очень важным.

В Хорватии к украинской сборной относятся с большим респектом. Уважение заслужил весь украинский футбол — здесь хорошо помнят, что, скажем, в отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года именно Украина опередила Хорватию. К тому же, на пути на чемпионат мира в принципе нельзя недооценивать соперников, и сборная Хорватии очень хочет продолжить успешную серию и остаться во главе Группы "I".

Посмотрим, как оно будет. Во всяком случае, если Хорватия нажмет на соперника впереди, то это облегчит оборонительные действия против украинских лидеров атаки. Если же этого не будет, то Украина будет иметь большую свободу действий даже в позиционных атаках, не говоря уже о контратаках.

У сборной Украины тоже есть футболисты, которые могут решить судьбу матча в секунду. Это касается и Ярмоленко, и Коноплянки, которые определяют игру сборной и являются ключевыми факторами в фазе атаки. Тем более, что у Хорватии есть определенная проблема: вы знаете сами, что выпал Врсалько, и теперь на его позиции предстоит сыграть Тиму Едваю, номинальному центральному защитнику.

Разумеется, Украина — сборная, которая имеет хорошую защиту, ряд опытных игроков от вратаря до полевых игроков. Она быстро переходит от обороны в атаку. Но как она будет противостоять Хорватии — думаю, это загадка. Шевченко может удивить", — отметил Йовичевич.

Бывший защитник "Днепра" Евгений Яровенко прогнозирует боевую ничью на "Максимире".

"В Загребе матч не просто хороших команд — встреча лидеров группы, главных претендентов на поездку на ЧМ-2018. Многие отдают предпочтение хорватам, говорят, что в их составе много звезд, но разве в нашей сборной их нет? Кучер, Ракицкий, Ротань, Ярмоленко... А главная надежда — Андрей Шевченко, который, будем надеяться, сможет выбрать необходимую тактику, которая принесет положительный результат. Возможно, много моментов в матче не будет, однако для сборной Украины куда важнее надежно сыграть в обороне. Если не пропустим — как минимум не проиграем. Мне же наиболее реальным результатом видится ничья 1:1", — сказал Яровенко.

Селекционер Берислав Станоевич в подчеркнул, что сборная Хорватии понесла серьезные кадровые потери: не сыграют левый крайний полузащитник Перишич, центральный защитник Чорлука и правый защитник Врсалько.

"В центральной линии у Хорватии собраны опытные игроки высокого исполнительского мастерства, выступающие в топ-клубах Европы. Модрич, Ракитич, Манджукич — эта троица умеет диктовать условия и способна решать любые задачи по организации атак. Они и сами часто забивают с игры. На острие атаки, скорее всего, увидим Калинича — нападающего, обладающего голевым чутьем, техничного.

Что касается сборной команды Украины, то могу сказать, что игроки, выступающие за рубежом, достаточно опытные и квалифицированные и по опыту знаю, что они могут собраться и выдать игру с Хорватией высокого уровня. Фланговые игроки Коноплянка и Ярмоленко могут создать весомые проблемы в линии атаки. Сборная Хорватии, скорее всего, будет играть первым номером, наверняка будут образовываться свободные зоны и если украинские игроки сумеют правильно использовать пространство для организации атак, то это будет способствовать достижению результата. Думаю, что в Загребе будет ничья, но с забитыми мячами", — сказал Станоевич.

Напомним, ранее букмекеры назвали хорватов явными фаворитами в матче со сборной Украины.

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