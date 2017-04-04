Бой Джошуа — Кличко. Спекулянты взвинтили цены на билеты до 44 тысяч долларов

На запланированный на 29 апреля поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко за чемпионские титулы WBA Super, IBO и IBF все еще можно купить билеты.

Однако по нереальной стоимости — 44 тысячи долларов за билет, пишет ТСН.

Именно такие цены выставили спекулянты на одном из онлайн-сервисов.

Самые дорогие билеты во время официальной продажи стоили 2,5 тысячи долларов, но тогда все билеты размели за считанные минуты.

Напомним, ради поединка арену "Уэмбли" расширили до 90 000 тысяч мест.