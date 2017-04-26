Кубок Украины. "Шахтер" минимально победил "Днепр" и стал вторым финалистом

В среду, 26 апреля, в Харькове был сыгран второй полуфинальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Днепром". Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Паулу Фонсеки.

Таким образом, "Шахтер" стал вторым финалистом Кубка Украины сезона-2017/18 и встретится в финале с киевским "Динамо".

Первый тайм прошел без голов, но после перерыва "Шахтер" увеличил обороты и начал создавать моменты у ворот днепрян.

Один из них на 67-й минуте завершился результативным ударом Тайсона после великолепной комбинации с участием другого бразильца Марлоса. Горняки довели дело до конца, одержав победу со счетом 1:0.

"Шахтер" — "Днепр" 1:0

Голы: Тайсон, 67

"Шахтер": Шевченко — Бутко, Ордец, Кривцов, Азеведо—Алан Патрик (Зубков, 87), Малышев — Марлос, Дентиньо (Бернард, 60), Тайсон (Степаненко, 78) — Бланко-Лещук

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Ротань (Вакулко, 50), Полевой — Нагиев, Кочергин, Чеберко (Когут, 64) — Довбик (Лунев, 74)

Предупреждения: Вакулко, Сваток – Шевченко

Финал Кубка Украины этого сезона также состоится в Харькове 17 мая. В решающем матче "Динамо" сыграет с "Шахтером".

Напомним, ранее в Николаеве состоялся первый полуфинальный поединок Кубка Украины-2017/18 между местным клубом "Николаев" и киевским "Динамо", в котором чемпионы Украины одержали победу со счетом 4:0.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).