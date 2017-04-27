Кличко и Джошуа провели открытую тренировку в Лондоне, опубликованы фото и видео

В Великобритании боксеры Владимир Кличко и Энтони Джошуа накануне главного боя этого года провели открытую тренировку на стадионе "Уэмбли".

Первым на ринг вышел украинский боксер, продемонстрировав публике несколько стандартных упражнений, скорость и ритмичность движений, работу рук и ног, пишет Укринформ.

В свою очередь британский боксер показал свою готовность к бою, особенно защиту от мощного удара Кличко.

Напомним, Кличко будет драться с Энтони Джошуа в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Видео: Fight Hub TV