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Кличко и Джошуа провели открытую тренировку в Лондоне, опубликованы фото и видео klitschko-brothers.com
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Кличко и Джошуа провели открытую тренировку в Лондоне, опубликованы фото и видео klitschko-brothers.com
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Владимир Кличко klitschko-brothers.com
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Энтони Джошуа klitschko-brothers.com
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Кличко и Джошуа провели открытую тренировку в Лондоне, опубликованы фото и видео klitschko-brothers.com
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Кличко и Джошуа провели открытую тренировку в Лондоне, опубликованы фото и видео klitschko-brothers.com
В Великобритании боксеры Владимир Кличко и Энтони Джошуа накануне главного боя этого года провели открытую тренировку на стадионе "Уэмбли".
Первым на ринг вышел украинский боксер, продемонстрировав публике несколько стандартных упражнений, скорость и ритмичность движений, работу рук и ног, пишет Укринформ.
В свою очередь британский боксер показал свою готовность к бою, особенно защиту от мощного удара Кличко.
Напомним, Кличко будет драться с Энтони Джошуа в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Видео: Fight Hub TV