Промоутер сказал, когда Кличко и Джошуа снова могут встретиться на ринге

Промоутер чемпиона мира по версии IBF-тяжеловеса из Британии Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой-реванш между его спортсменом и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко может пройти не раньше октября 2017-го.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Boxing Scene.

По его словам, противостояние, возможно, состоится в британском Кардиффе.

"Мы не будем начинать переговоры ни с кем из боксеров, пока не узнаем, что решил Владимир. Если фанаты хотят увидеть реванш, то мы это сделаем", — сказал Хирн.

Также он отметил профессионализм нашего спортсмена. Промоутер утверждает, что бой между украинцем и британцем был одним из лучших в супертяжелом весе среди тех, которые ему приходилось видеть, и экс-чемпион, вероятно, захочет реванша.

Напомним, в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Узнать больше о противостоянии можно здесь.