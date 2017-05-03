После скандала в Испании Зозуля нашел новый клуб — СМИ

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля может в скором времени покинуть испанский "Бетис".

Как утверждает источник, экс-форвард "Днепра" ведет на протяжении 20 дней переговоры с командой "Нью-Йорк Космос", которая выступает во второй лиге чемпионата США (NASL). При этом стороны пока не смогли договориться, пишет издание EstadioDeportivo, сообщает Sportarena.

Стоит отметить, что у Зозули остается несколько дней, чтобы достичь договоренности о переходе. Трансферное окно в Северной Америке закрывается 8 мая. Однако, нападающий надеется, что в ближайшее время сделка будет оформлена.

Если же сделка состоится, Роман сможет играть за "Нью-Йорк Космос" на правах аренды до начала сезона в Испании.

"Нью-Йорк Космос" является представителем североамериканской футбольной лиги. В свое время за эту команду выступали легендарные Пеле и Франц Беккенбауэр. В этом десятилетии за Нью-Йорк Космос играли также Маркос Сенна и Рауль.

Если переход состоится, то Зозуле в новой команде придется конкурировать с бразильцем Амаури, выступавшим в свое время за "Ювенту"с, а также с Евгением Стариковым, который еще в прошлом сезоне играл за "Черноморец". Также за "Нью-Йорк Космос" выступает Андреа Манчини — сын известного итальянского тренера Роберто Манчини, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что испанский клуб "Бетис", которому принадлежат права на украинского нападающего, разорвал контракт с мадридским "Райо Вальекано"об аренде Зозули.

Как известно, "Бетис" отдал Романа Зозулю в аренду "Райо Вальекано". Фанаты последнего, славящиеся левыми взглядами, обвинили футболиста в неонацистских взглядах и потребовали, чтобы клуб отказался от него.

фото: estadiodeportivo.com