Тайсон Фьюри назвал главную причину неудачи Кличко в бою с Джошуа

Главной причиной неудачи экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко в бою с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа является возраст.

Об этом в интервью рассказал британец, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, пишет klitschko-brothers.com со ссылкой на The Sun.

По его словам, во время противостояния наш спортсмен "пытался действовать осторожно, как обычно, и у него закончился пар".

"Кличко — 41 год, а бокс — спорт молодых... 100-процентный Владимир выиграл бы этот бой... он не дрался 17 месяцев, и это не повлияло на него, не так ли? Он почти избил большого культуриста", — отметил собеседник.

Напомним, в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Промоутер британца Эдди Хирн говорил, что бой-реванш между ними может пройти не раньше октября 2017-го.