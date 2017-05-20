Джошуа объяснил, почему Фьюри его ненавидит

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO-супертяж из Британии Энтони Джошуа заявил, что во время спаррингов уже бывший чемпионом мира в супертяжелом весе — также британец Тайсон Фьюри — увидел, что у него есть талант и теперь его ненавидит.

Об этом пишет Boxing News.

В то же время спортсмен подчеркнул, что готов драться со своим соотечественником.

"Все зависит от того, когда он будет готов, а уж я никуда от него прятаться не собираюсь. Я просто не хочу много говорить, если все можно сказать в ринге", — утверждает боец.

Также Джошуа сказал, что они провели хорошие спарринги. "… он попадал по мне хорошими ударами, я по нему — тоже. Тайсон увидел, что у меня есть талант, и теперь он меня ненавидит (смеется — Ред.)", — считает супертяж.

"Для меня в этом нет проблемы — я только хочу сказать ему: ты можешь любить меня или ненавидеть, но ты должен меня уважать. Ведь мы оба — бойцы, и мы может выяснить свои отношения в ринге", — добавил чемпион.

Ранее Тайсон Фьюри назвал Энтони Джошуа "фальшивкой" и пообещал избавить бокс от него. Британец утверждал, что может "просто играть с этим бодибилдером, как кот с клубком из шерсти".