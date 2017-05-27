Вылет "Днепра" из Премьер-лиги и минимальная победа "Стали" и "Карпат", видео голов

27 мая 2017, 20:11

"Днепр" вылетел из премьер-лиги. 

Сегодня, 27 мая, в матчах предпоследнего 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги "Зірка" К сыграла со "Сталью" со счетом — 0:1,"Ворскла" принимала "Днепр" и обыграла соперника с минимальным счетом — 1:0, а "Карпаты" благодаря победе над "Волынью" остаються в премьер-лиге. 

Полтавская "Ворскла" минимально переиграла "Днепр" и отправила гостей в Первую лигу.

"Ворскла" — "Днепр"  — 1:0

Гол: Шарпар, 49

Единственный голевой момент случился в этом матче в начале второго тайма, на 49-й минуте. Вячеслав Шарпар из центра поля добежал к штрафной "Днепра" и точно пробил в дальний угол — мяч от штанги залетел в ворота.

Таким образом, "Ворскла" набрала 41 очко и по-прежнему на 1 балл опережает "Сталь" из Каменского в борьбе за 7-8 места в УПЛ. В свою очередь, у "Днепра" осталось 22 очка, и команда потеряла все шансы остаться в Премьер-лига на следующий сезон, пишет УНИАН.

"Ворскла": Шуст — Сапай, Чижов, Даллку, Пердута — Кравченко, Чеснаков (Ткачук, 79) — Одарюк (Мякушко, 76), Шарпар, Ребенок — Хлебас (Загорулько, 70)

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Полевой — Вакулко, Кочергин, Нагиев (Когут, 81), Чеберко — Лунев (Баланюк, 46) — Довбик (Ротань, 64)

Предупреждения: Чижов, Кравченко — Ротань 

"Волынь"— "Карпаты" — 0:1

"Карпаты" благодаря минимальной победе над "Волынью" обеспечили себе место в УПЛ на следующий сезон.

Гол: Гуцуляк, 38

Ключевой момент в этой игре произошел на 38-й минуте, когда гол забил Алексей Гуцуляк.

Игрок "Карпат" Матвиенко прострелил слева, Худобяк тонко продлил передачу во вратарскую, а набежавший Гуцуляк с полутора метров поразил пустые ворота. В дальнейшем львовяне удержали преимущество в счете. Такм образом, "Карпаты" набрали 27 очков и уже точно не опустятся ниже 10-го места в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь, у "Волыни" осталось 7 очков и команда, как и прежде, занимает последнее 12-е место в УПЛ. 

"Волынь": Марчук — Мелинишин, Марушка, Р.Никитюк (Тракало, 67), Шаповал — Трикош (А.Никитюк, 46), Ляшенко, Чепелюк, Романюк — Тетеренко — Дмитриенко (Бабяк, 86)

"Карпаты": Боровик — Дитятьев, Нестеров, Лобай (Чачуа, 24) — Мирошниченко, Голодюк, Вербный, Матвиенко — Гуцуляк (Грисьо, 73), Ксенз (Завийский, 90+2) — Худобяк

Предупреждения: Марчук, Мелинишин — Худобяк, Вербный, Чачуа, Голодюк 

В Кропивницком "Зірка" принимала "Сталь" из Каменского и уступила.

"Зірка" – "Сталь" —  0:1

Гол: Васин, 78

Единственный голевой момент в этом матче произошел на 78-й минуте, когда гол забил Денис Васин.

Невероятный провал в обороне "Зірки" привел к тому, что сразу три игрока вышли на Паста, в то время как после передачи Каленчука на Васина тот спокойно поразил пустые ворота. В концовке "Сталь" сумела довести матч до победы. Таким образом, "Сталь" увеличила отрыв от "Зірки" в борьбе за 8—9 места до 6 очков (40 против 34), но по-прежнему отстает в борьбе за 7-е место от полтавской "Ворсклы" — 41 балл.

"Зірка": Паст — Перейра, Кучеренко, Фатеев — Полегенько, Прядун (Щедрый, 73), Драченко, Загальский (Дрышлюк, 81), Збунь — Ситало, Эсеола

"Сталь": Панькив — Климчук (Пашаев, 80), Стаменкович, Кравченко, Леандро — Каленчук, Карасюк — Задерака, Э. Малакян (Деул, 65) — Карикари (Васин, 64), Дебелко

Предупреждения: Збунь, Перейра — Климчук, Задерака, Каленчук, Стаменкович  

Напомним. 26 мая чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги "Динамо" победило "Шахтер", "Заря" завоевала "бронзу"

Видео: ТСН; Каналы Футбол 1/ Футбол 2 

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Днепр Волынь Премьер-лига Ворскла Зирка Карпаты. сталь
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