Товарищеский матч с Мальтой. Шевченко пообещал дать шанс всем футболистам сборной Украины

К поединку против Мальты активно готовятся все футболисты сборной Украины, вызванные на сбор.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает football.ua.

При этом тренер попытается задействовать всех футболистов, в том числе и хавбека "Шальке" Евгения Коноплянку, который испытывает серьезный недостаток игровой практики в клубе.

"Команда прилетела, все в порядке, все здоровы. У нас есть несколько игроков, которые ранее пропустили тренировку, но теперь они в строю. Потому будем готовиться к игре с Мальтой", — заявил он.

"Это будет хороший тест для нас. Постараемся порадовать болельщиков. Богдан Бутко и Артем Довбик будут работать сегодня в общей группе. Бутко немного приболел, у него было отравление. Вчера у него была легкая тренировка, а сегодня он будет работать в полную силу, и мы определим его состояние. У Довбика было небольшое повреждение. Теперь же врачи сказали, что все нормально, так что он тоже находится в строю", — подчеркнул Шевченко.

"Евгений Коноплянка практически не имел игровой практики в Шальке, но он пребывает в хорошем физическом состоянии. У него также будет шанс проявить себя. Для нас матч с Мальтой – важная игра в плане подготовки к поединку с Финляндией, потому мы постараемся дать сыграть всем исполнителям", — сказал главный тренер сборной Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в рейтинге ФИФА Украина осталась на 37-м месте.