"Ему ужасно обидно". В "Зените" объяснили неудачи Луческу в России

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко высказал мнение о бывшем главном тренере команды Мирче Луческу.

Об этом сообщает championat.com.

"Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно. Он ведь всегда был победителем", — заявил Фурсенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Луческу требует от "Зенита" 2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.