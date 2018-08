ФИФА подозревает всю сборную России в допинге — СМИ

Международная федерация футбола подозревает в употреблении допинга всех членов сборной России по футболу, принимавших участие в чемпионате мира 2014 года.

Как ссообщает британское издание The Mail on Sunday ссылаясь на свои источники, ФИФА открыла расследование в отношении 34 футболистов из России, включая всех 23 игроков, участвовавших на чемпионате мира в Бразилии, пишет Обозреватель.

По мнению журналистов, ФИФА располагает доказательствами и детальной информацией относительно всех игроков сборной России. Официальные лица якобы подтвердили ведение расследования, но не уточнили, какие санкции грозят хозяевам Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

EXCLUSIVE: Russia's entire 23-man 2014 World Cup squad under scrutiny by FIFA in state-supported doping scandal https://t.co/RKGdkRUqSG pic.twitter.com/eee9rqq28p