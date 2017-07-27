"Сухая" ничья в Румынии. "Александрия" сыграла первый матч квалификации Лиги Европы

В четверг, 27 июля, в румынском Джурджу завершился первый матч 3-го раунда квалифкации Лиги Европы УЕФА, в котором местная "Астра" сыграла вничью 0:0 с "Александрией".

Обе команды имели ряд опасных моментов, но реализовать их так и не смогли, пишет УНИАН.

А главным эпизодом игры стало удаление Сергея Басова. На 39-й минуте он получил желтую карточку за то, что возле углового флажка буквально "скосил" оппонента. а на 78-й - красную. Во втором эпизоде Басов сорвал атаку, в середине поля сбив убегавшего соперника.

Ответный матч состоится ровно через неделю, 3 августа, в Украине. "Александрию" в этом матче устроит победа с любым счетом, а "Астру" — победа или голевая ничья. При счете 0:0 будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

"Астра" — "Александрия" 0:0

"Астра": Илиев — Польчак, Мрзляк, Георге (Маркиньос, 52), Дандя — Никоара, Бежан, Стан, Ионицэ (Балауре, 77), Белу — Чипирлиу (Ле Таллек, 55).

"Александрия": Панькив — Бацула, Гитченко, Чеботаев, Басов — Грицук (Пономарь, 66), Полярус (Цуриков, 71), Старенький (Бондаренко, 80), Запорожан, Банада — Ситало.

Предупреждения: Басов, Бацула — Кипирлиу, Дандя, Польчак.

Удаление: Басов, 78.

Напомним, ранее в Киеве "Олимпик" сыграл вничью с ПАОКом.