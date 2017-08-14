Украинка Элина Свитолина стала 4-й ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина после победы на турнире в Торонто возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Об этом пишет jetsetter.ua.

В обновленном рейтинге WTA от 14 августа украинка Элина Свитолина поднялась на четвертое место. Россиянка Светлана Кузнецова осталась восьмой ракеткой мира, а ее соотечественница Екатерина Александрова поднялась на 15 строчек и стала 73-й. Мария Шарапова располагается на 148-й позиции.

С понедельника, 14 августа, Свитолина также возглавила чемпионскую гонку сезона за право выступить на Итоговом турнире в Сингапуре.

Рейтинг WTA по состоянию на 14 августа 2017 года

1. (1) Каролина Плишкова (Чехия) – 6940 очков

2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 6150

3. (3) Анжелик Кербер (Германия) – 5730

4. (5) Элина Свитолина (Украина) – 5650

5. (6) Каролин Возняцки (Дания) – 5340

6. (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5310

7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 4665

8. (8) Светлана Кузнецова (Россия) – 4410

9. (9) Винус Уильямс (США) – 4157

10. (10) Агнешка Радванска (Польша) – 3985

Напомним, ранее Свитолина установила новый рекорд Украины в рейтинге WTA.