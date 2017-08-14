Украинка Элина Свитолина стала 4-й ракеткой мира

Спортсменка также возглавила чемпионскую гонку сезона за право выступить на Итоговом турнире в Сингапуре.
Украинка Элина Свитолина после победы на турнире в Торонто возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации.
Об этом пишет jetsetter.ua.
В обновленном рейтинге WTA от 14 августа украинка Элина Свитолина поднялась на четвертое место. Россиянка Светлана Кузнецова осталась восьмой ракеткой мира, а ее соотечественница Екатерина Александрова поднялась на 15 строчек и стала 73-й. Мария Шарапова располагается на 148-й позиции.
С понедельника, 14 августа, Свитолина также возглавила чемпионскую гонку сезона за право выступить на Итоговом турнире в Сингапуре.
Рейтинг WTA по состоянию на 14 августа 2017 года
1. (1) Каролина Плишкова (Чехия) – 6940 очков
2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 6150
3. (3) Анжелик Кербер (Германия) – 5730
4. (5) Элина Свитолина (Украина) – 5650
5. (6) Каролин Возняцки (Дания) – 5340
6. (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5310
7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 4665
8. (8) Светлана Кузнецова (Россия) – 4410
9. (9) Винус Уильямс (США) – 4157
10. (10) Агнешка Радванска (Польша) – 3985
Напомним, ранее Свитолина установила новый рекорд Украины в рейтинге WTA.