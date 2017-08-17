Усик о будущем бое с Марко Хуком: "Это опасный парень"

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (12-0-10 КО)поделился соображениями по поводу поединка против немца Марко Хука (40-4-1), который должен состояться в рамках 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии, признавшись, что его будущий оппонент — самый опасный противник, с которым он когда-либо встречался.

Об этом со ссылкой на Sportarena сообщает klitschko-brothers.com.

По словам Усика, Хуку, который провел большое количество боев с топовыми соперниками, все равно с кем драться, а сам немец очень хорошо бьет.

"Он провел очень большое количество боев с разными боксерами, с топовыми боксерами. То, что он в конце поединка был нокаутирован Гловацки, это лаки-панч. То, что он проиграл более молодому и подготовленому Бриедису, ну так тоже бывает. Но этот парень очень опасен, он бит, — рассказал Усик в интервью Sportarena. — Вы понимаете, ему вообще без разницы с кем боксировать. Он выходит и делает свою работу, тем более он будет боксировать у себя дома, в Германии, естественно, это будет придавать ему какие-то силы. Я об этом не думаю, я думаю о том, как мне выполнить в моем тренировочном лагере все то, что мы запланировали. Мне нужно это качественно выполнить, а вот 9 сентября, когда я выйду в ринг, вот тогда я уже буду это воплощать. А думать о том, в какой форме будет Марко — не моя задача. Думаю, что он будет самым опытным, самым именитым соперником, с которым я когда-либо встречался. Я еще раз повторюсь, что это опасный парень".

Украинец не стал раскрывать свой план на предстоящий поединок, отметив, что его тактика останется секретом до окончания поединка. "Каждый раунд вы будете видеть то, что я буду делать. То, что я буду с ним делать, останется секретом моего тренировочного лагеря, потому что люди будут читать, и будут говорить: "Вот он будет делать то, то и то". А зачем мне тогда это нарабатывать, если я расскажу?".

Ранее "Главред" сообщал, что поединок Усика против Хука в рамках Всемирной боксерской суперсерии состоится 9 сентября в Берлине.

фото: ringside24.com