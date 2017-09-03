Шевченко об отборочном матче на ЧМ-2018: Украина почти ничего не дала создать Турции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 его подопечные почти ничего не дали создать турецкой команде.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, пишет football.ua.

В то же время наставник подчеркнул, что игра прошла идеально, "не было никаких файеров, никаких инцидентов, "фанаты пообещали и свое (слово — Ред.) сдержали".

"С уважением отношусь к сборной Турции, понимаю, как тяжело Мирче Луческу (главный тренер турок — Ред.) было перестроить команду. Сегодня мы практически ничего не дали создать турецкой команде. Сборная Украины очень сильно прибавила, особенно, в организации игры", — отметил специалист.

Напомним, 2 сентября в Харькове украинская команда обыграла Турцию со счетом 2:0, оба гола в первом тайме забил нападающий Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.