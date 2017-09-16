"Не хочу, чтобы смеялась вся команда". Ярмоленко рассказал, чего боится в "Боруссии"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от первой недели пребывания в дортмундской "Боруссии"

Об этом он рассказал в интервью изданию zbirna.com.

"Все супер. Здесь я увидел то, что ожидал увидеть. Уровень футбола, игроков, тренерского штаба, всего клуба полностью оправдал мои ожидания. Именно так я это себе и представлял. Хотя сам понимаешь, я пришел сюда из "Динамо" — тоже солидного клуба", — заявил он.

"Больше всего поразила сама подготовка к тренировочному занятию. Спросил: "Во сколько тренировка?" Мне говорят: "В 11.00". Подумал: "Приеду заранее". Захожу без чего-то 10 в раздевалку, а там уже вся команда сидит. Ровно в 10.00 появляется тренер, объясняет задания, которые будут, и у нас целый час времени на подготовку. Самостоятельную подготовку. Каждый сам для себя решает, что ему нужно. Кто-то идет в тренажерный зал, кто-то — к врачам, кто-то — к массажистам. Полностью индивидуальный подход, все построено на профессионализме. Когда в 11.00 ты выходишь на поле, тренер знает — команда уже готова к работе. Разминки как таковой нет. Сразу начинаются игровые серии, буквально с первых минут высокая интенсивность.

Даже занятие за сутки до игры — не такое, как у нас. Я привык, что на этой тренировке ты особо не напрягаешься. Выходишь просто пропотеть — как говорят, пустить сок. Здесь все не так. На каждом занятии присутствует интенсивность, все упражнения направлены на контроль мяч и на отбор сразу после его потери. Даже секундной паузы нет. Все на автомате, все прививается с первой минуты тренировки.

После занятия никто домой не спешит. Тренажерный зал, индивидуальная работа — все это является неотъемлемым атрибутом. А обед — вообще обязательное условие. Вместе поели и разъехались", — рассказал украинский футболист.

Вместе с тем Ярмоленко добавил, что с опаской ждет неформального посвящения в новички: "Пока не знаю (улыбается). Боюсь даже думать о том, что придется, к примеру, петь, как в сборной. Не хочу, чтобы смеялась вся команда (улыбается)".

Напомним, ранее сообщалось, что гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре ЛЧ.