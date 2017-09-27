Дуэли взглядов накануне турнира WWFC 8 в Киеве, опубликованы фото бойцов смешанных единоборств

Вчера, 26 сентября, в ТРЦ "Ocean Plaza" состоялась официальная церемония взвешивания участников грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам WWFC 8, который пройдёт уже сегодня, 27 сентября, в киевском Дворце спорта.

В рамках искромётного шоу зрители станут свидетелями 11-ти увлекательных противостояний с участием известных мастеров ММА из Украины, Бразилии, Франции, Люксембурга, Сербии, Молдовы и Кыргызстана, а главным событием предстоящего праздника спорта сильных телом и духом станут два боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Результаты взвешивания участников WWFC 8:

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг

Сергей Гузев (83,9 кг) — Леандро Биспо (83,9 кг)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг

Хасан Асхабов (66,2 кг) — Драган Пешич (66,1 кг)

Кроме того, состоятся следующие поединки:

Расим Мамедов (77,1 кг) — Сержиу Соуза (75,8 кг)

Джонни Фраши (66,3 кг) — Андрей Красников (66,3 кг)

Фарес Зиам (71,9 кг) — Алексей Валивахин (70,9 кг)

Янис Геммури (62 кг) — Умар-Али Акматов (62,1 кг)

Евгений Завгородний (58 кг) — Эрлан Джумабаев (58,1 кг)

Михаил Котруцэ (77,2 кг) — Владимир Стрельченко (76,2 кг)

Алексей Заяц (70 кг) — Руслан Хажмурзаев (66,3 кг)

Артём Таньшин (66,1 кг) — Артём Гордиенко (66,1 кг)

Ева Дурте (56,4 кг) — Айгюль Кызы Абдувахид (57,3 кг)

Непосредственно перед началом процедуры взвешивания специальный гость мероприятия, легенда ММА из США Юрайя Фэйбер принял участие в пресс-брифинге, ответив на вопросы о турнире и своём первом визите в Украину.

"Я хорошо знаю Хасана Асхабова, мы неоднократно тренировались в одном зале. Он очень талантливый боец, и я уверен, что в предстоящем поединке Хасан одержит победу. Мне очень понравился Киев, это очень красивый город, а ваша кухня просто великолепна. С удовольствием приеду сюда ещё раз в будущем", — сказал Фэйбер.