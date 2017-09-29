Лига Европы: триумф "Локомотива", печаль БАТЭ и уверенная победа "Зенита"

29 сентября 2017, 07:58

Украинцы в этот раз приятно удивили своих фанатов.

В Европе состоялись игры 2-го тура группового этапа еврокубка, которые преподнесли немало сюрпризов болельщикам.

Результаты всех матчей:

 "Маккаби Т-А" — "Вильярреал" 0:0 (0:0)

Предупреждения: Блэкман, 15; Ицхаки, 92 - Хауме Коста, 58

 "Астана" — "Славия П" 1:1 (1:1)

Голы: Нгаду-Нгаджи, 18 (0:1); Томасов, 42 (1:1)

Предупреждения: Мужиков, 27; Постников, 85 - Югас, 32; Боржил, 39; Соболь, 63

 "Партизан" — "Динамо" 2:3 (2:0)

Голы: Ожегович, 34 (1:0); Тавамба, 42 (2:0); Жуниор Мораес, 54 (пенальти) (2:1); Буяльский, 68 (2:2); Жуниор Мораес, 84 (2:3)

Предупреждения: Янкович М., 47; Эвертон Бильер, 63; Радин, 80; Тавамба, 83 - Кравец, 29; Сидорчук, 79

 "Скендербеу" — "Янг Бойз" 1:1 (0:0)

Голы: Соу А., 65 (1:0); Ассале, 72 (1:1)

Предупреждения: Нимага, 86 - Ассале, 31

 "Брага" — "Башакшехир" 2:1 (1:1)

Голы: Кока Хассан, 26 (1:0); Эмре, 28 (1:1); Франсержио, 90 (2:1)

Предупреждения: Марсело Гойяно, 24; Раул Силва, 27 - Мануэл да Кошта, 32

 "Лудогорец" — "Хоффенхайм" 2:1 (0:1)

Голы: Кадержабек, 2 (0:1); Дяков, 47 (1:1); Лукоки, 72 (2:1)

Предупреждения: Натанаэл, 14; Лукоки, 73 - Крамарич, 33; Полански, 57; Ют, 58; Охс, 62; Гайгер, 82

 "Милан" — "Риека" 3:2 (1:0)

Голы: Андре Силва, 15 (1:0); Мусаккио, 53 (2:0); Акости, 85 (2:1); Элез, 90 (пенальти) (2:2); Кутроне, 94 (3:2)

Предупреждения: Брадарич, 43; Элез, 82

 "АЕК" — "Аустрия" 2:2 (1:1)

Голы: Ливайя, 29 (1:0); Моншайн, 44 (1:1); Таджури, 49 (1:2); Ливайя, 90 (2:2)

Предупреждения: Родриго Гало, 62; Враньеш, 74; Ливайя, 76 - Альхассан Абдуллахи, 15 

"Лион" — "Аталанта" 1:1 (1:0)

Голы: Траоре Б., 45 (1:0); Гомес А., 57 (1:1)

Предупреждения: Тете, 56 - Кристанте, 27; де Рон, 38; Иличич, 71 

"Эвертон" — "Аполлон" 2:2 (1:1)

Голы: Сардинеро, 13 (0:1); Руни, 21 (1:1); Влашич, 66 (2:1); Юсте, 88 (2:2)

Удаления: Роберж, 87 

"Шериф" — "Копенгаген" 0:0 (0:0)

Предупреждения: Кулушич, 87 

"Локомотив" — "Злин" 3:0 (3:0)

Голы: Фернандеш, 2 (пенальти) (1:0); Фернандеш, 6 (2:0); Фернандеш, 17 (3:0)

Предупреждения: — Вукадинович, 58; Йирачек, 63 

"Виктория" — "Хапоэль Б-Ш" 3:1 (1:0)

Голы: Петржела, 30 (1:0); Копиц, 67 (2:0); Тони Нвакаим, 69 (2:1); Бакош, 89 (3:1)

Предупреждения: Гавел, 55 - Сахар Б., 47; Таха, 86 

"Лугано" — "Стяуа" 1:2 (1:0)

Голы: Боттани, 14 (1:0); Будеску, 58 (1:1); Жуниор Мораис, 64 (1:2)

Предупреждения: Дапрелья, 15; Михайлович Д., 85; Бну-Марзук, 92 - Пинтилий, 52 

"БАТЭ" — "Арсенал" 2:4 (1:3)

Голы: Уолкотт, 9 (0:1); Уолкотт, 22 (0:2); Холдинг, 26 (0:3); Иванич, 28 (1:3); Жиру, 49 (пенальти) (1:4); Гордейчук, 67 (2:4)

Предупреждения: Драгун, 49; Милунович Н., 64; Иванич, 87 

"Кёльн" — "Црвена Звезда" 0:1 (0:1)

Голы: Боакье Р., 30 (0:1)

Предупреждения: Олковски, 54; Хорн Т., 80 - Каку, 39; Бабич Ср., 45; Гобелич, 45 

"Зальцбург" — "Марсель" 1:0 (0:0)

Голы: Даббур, 73 (1:0)

Предупреждения: Чалета-Цар, 84 - Замбо-Ангисса, 78; Камара Б., 89 

"Коньяспор" — "Гимарайнш" 2:1 (1:0)

Голы: Араз, 24 (1:0); Милошевич, 48 (2:0); Уртадо, 74 (2:1)

Предупреждения: Эзе, 61; Туран Али, 68 - Жубал, 61; Селис, 76 

"Атлетик Б" — "Заря" 0:1 (0:1)

Голы: Харатин, 26 (0:1)

Предупреждения: — Опанасенко, 58; Гордиенко, 68; Андриевский, 81; Кочергин В., 91 

"Эстерсунд" — "Герта" 1:0 (1:0)

Голы: Нури Брва, 22 (пенальти) (1:0)

Предупреждения: Баширу, 66 - Ибишевич, 64; Дуда, 80 

"Лацио" — "Зюлте-Варегем" 2:0 (1:0)

Голы: Кайседо Ф., 18 (1:0); Иммобиле, 90 (2:0)

Предупреждения: — Бодри, 50; Лейя-Исека, 84 

"Ницца" — "Витесс" 3:0 (2:0)

Голы: Плеа, 16 (1:0); Сент-Максимен, 45 (2:0); Плеа, 82 (3:0)

Предупреждения: Балотелли, 25 - Сереро, 30 

"Зенит" — "Реал Сосьедад" 3:1 (2:1)

Голы: Ригони Э., 5 (1:0); Кокорин, 24 (2:0); Льоренте Р., 42 (2:1); Кокорин, 61 (3:1)

"Русенборг" — "Вардар" 3:1 (1:0)

Голы: Бендтнер, 25 (пенальти) (1:0); Конрадссен А., 57 (2:0); Хеденстад, 68 (3:0); Фелипе Алвес, 91 (3:1)

Предупреждения: Шельвик, 79 — Муслиу, 23; Джигаури, 41; Демири, 43

Напомним, 28 сентября, в Белграде в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы, в киевское "Динамо" вырвало победу у сербских "Партизан" — 3:2. А луганская "Заря" неожиданно победила "Аатлетик" — 1:0.

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