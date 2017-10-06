"Я бы нокаутировал Джошуа". Виталий Кличко рассказал о своем возможном возвращении в ринг

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае своего возвращения на ринг он нокаутировал бы нынешнего лидера дивизиона — 27-летнего британца Энтони Джошуа.

Об этом идет речь в сообщении boxingnews.com.ua.

"Я чувствую, что если бы я вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа. Но, извините, в той позиции, в которой я нахожусь сейчас — в позиции мэра Киева — я не могу этого сделать, хоть и очень скучаю по боксу и дважды в неделю провожу боксерские тренировки", — заявил Виталий Кличко.

Напомним, Джошуа нанес поражение младшему брату Виталия — Владимиру Кличко — 28 апреля в Лондоне. Этот поединок стал последним в карьере Владимира Кличко.