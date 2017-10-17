Лига чемпионов. "Шахтер" одержал волевую победу над "Фейеноордом", опубликованы фото и видео

Украинский клуб не очень уверенно и пропустил уже в начале матча.
Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей, пишет УНИАН.
Украинский клуб не очень уверенно начал матч и уже на 8-й минуте Тонни Вильена пробил из-за пределов штрафной из хорошей позиции — Андрей Пятов в падении отбил мяч перед собой, а Стевен Бергейс добил снаряд в сетку, 1:0.
Впрочем, довольно скоро гости выровняли игру, а в середине первого тайма — счёт. На 24-й минуте Фред классной разрезной передачей из центра поля вывел один на один с вратарем хозяев поля Брэдом Джонсом своего партнера Бернарда, который обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.
А в начале второго тайма случился переломный эпизод в матче. На 54-й минуте Марлос сделал передачу по правому флангу на ход Богдан Бутко, тот сделал мягкий навес на дальнюю штангу, а Бернард отправил мяч в ворота, сделав дубль.
За 15 минут до конца матча был удален с поля Ярослав Ракицкий, получивший вторую желтую карточку, но "Шахтер" сумел выстоять и завоевать столь ценные 3 очка в турнирной таблице.
"Фейеноорд" — "Шахтер" 1:2
Голы: Бергейс, 7 — Бернард, 25, 53
"Фейеноорд": Джонс — Ньюкооп (Тоорнстра, 61) Сен-Жюст, ван Беек (Крамер, 77), Хапс — Эль-Ахмади, Вильена – Бергейс, Амрабат, Боэтиус – Йоргенсен (Ларссон, 67)
"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко – Марлос (Зубков, 90+2), Тайсон, Бернард (Коваленко, 70) — Феррейра (Хочолава, 76)
Предупреждения: Амрабат, Эль Ахмади — Тайсон, Ракицкий, Коваленко, Бутко
Удаление: Ракицкий, 75
В другом матче в группе F английский "Манчестер Сити" в Англии принимал итальянский "Наполи" и победил со счетом 2:1.
Видео: dailymotion.