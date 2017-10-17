Лига чемпионов. "Шахтер" одержал волевую победу над "Фейеноордом", опубликованы фото и видео

Во вторник, 17 октября, в Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный "Фейеноорд" принимал донецкий "Шахтер".

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей, пишет УНИАН.

Украинский клуб не очень уверенно начал матч и уже на 8-й минуте Тонни Вильена пробил из-за пределов штрафной из хорошей позиции — Андрей Пятов в падении отбил мяч перед собой, а Стевен Бергейс добил снаряд в сетку, 1:0.

Впрочем, довольно скоро гости выровняли игру, а в середине первого тайма — счёт. На 24-й минуте Фред классной разрезной передачей из центра поля вывел один на один с вратарем хозяев поля Брэдом Джонсом своего партнера Бернарда, который обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

А в начале второго тайма случился переломный эпизод в матче. На 54-й минуте Марлос сделал передачу по правому флангу на ход Богдан Бутко, тот сделал мягкий навес на дальнюю штангу, а Бернард отправил мяч в ворота, сделав дубль.

За 15 минут до конца матча был удален с поля Ярослав Ракицкий, получивший вторую желтую карточку, но "Шахтер" сумел выстоять и завоевать столь ценные 3 очка в турнирной таблице.

"Фейеноорд" — "Шахтер" 1:2

Голы: Бергейс, 7 — Бернард, 25, 53

"Фейеноорд": Джонс — Ньюкооп (Тоорнстра, 61) Сен-Жюст, ван Беек (Крамер, 77), Хапс — Эль-Ахмади, Вильена – Бергейс, Амрабат, Боэтиус – Йоргенсен (Ларссон, 67)

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко – Марлос (Зубков, 90+2), Тайсон, Бернард (Коваленко, 70) — Феррейра (Хочолава, 76)

Предупреждения: Амрабат, Эль Ахмади — Тайсон, Ракицкий, Коваленко, Бутко

Удаление: Ракицкий, 75

В другом матче в группе F английский "Манчестер Сити" в Англии принимал итальянский "Наполи" и победил со счетом 2:1.

Видео: dailymotion.