Российский гимн могут запретить на зимней Олимпиаде-2018

На зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане могут запретить гимн Российской Федерации.

Такую меру рассматривают в Международном олимпийском комитете (МОК) в качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил на Играх в Сочи сообщает Newsru, со ссылкой на The New York Times.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что среди других санкционных мер рассматривается возможность отказать российским спортсменам в допуске на церемонию открытия Игр.

Ранее российские спортсмены отказались выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Как заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, такой вариант даже не рассматривается.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета в декабре должен принять решение по вопросу допуска сборной России к участию в зимней Олимпиаде в Пхенчхане на фоне скандала с Играми-2014 в Сочи, разразившегося после публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства.

В этом докладе, в частности, сообщалось о подмене хозяевами Игр-2014 при поддержке спецслужб проб своих спортсменов через дырку в стене лаборатории.

После выхода доклада Макларена МОК создал две комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, призванные разобраться с обвинениями в адрес РФ.

Комиссии должны представить МОК выводы, на основании которых будет принято решение о допуске россиян к Олимпиаде-2018.

Ранее сообщалось, что МОК должен отстранить российскую сборную от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля.