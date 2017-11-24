Слабая игра обороны и цепь ошибок. Хацкевич и Вернибуд рассказали о неудачах в ЛЕ

Главной проблемой киевского "Динамо" в проигранном матче Лиги Европы албанскому "Скендербеу" является слабая игра всей команды в обороне, особенно в первом тайме.

Об этом заявил наставник киевлян Александра Хацкевича после выездного матча Лиги Европы, сообщает пресс-служба "Динамо".

"Давали столько пространства команде соперника, за что нас наказали как в первом, так и во втором таймах, когда сначала получили гол со стандартного положения, а затем пропустили контратаку. Игра команды в обороне сегодня была просто отвратительной", — заявил он.

Он также добавил, что во втором тайме его команде нужно было усиливать атаку, а еще одного игрока атакующего плана в "Динамо" в запасе просто не нашлось.

В свою очередь наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что перед последним туром ЛЕ у его команды есть ещё шансы на продолжение борьбы, сообщает пресс-служба "Зари".

"Предстоит игра с "Атлетиком", где будет решаться, кто выйдет из группы", — подчеркнул он.

"Да, мы начали плохо в первые 15 минут. Потом была равная игра практически без моментов. Да, был момент, и они забили. Назовите ещё мне моменты в первом тайме, где они могли забить? Была равная игра. Во втором тайме хотели отыграться. Появились моменты. Не смогли их реализовать и пропустили второй мяч. Проиграли. Это футбол. В любом виде спорта есть победители и побеждённые. Игра сегодня не была полностью провальной", — считает Вернидуб.

Он отметил, что в перерыве встречи тактику не менял, однако сказал своим футболистам, что нужно прибавить в движении и агрессии, так как первые 15-20 минут не было тех агрессивных действий в отборе, которые были нужны.

"Мы позволяли сопернику свободно принимать мяч, менять атаки. Не дорабатывали в движении и отборе", — пояснил наставник "Зари".

"Начало второго тайма было неплохое. Взяли мяч под контроль, появились моменты. Второй мяч… Обидно пропускать такие мячи, когда футболист проходит с центра поля, пробивает и забивает — это целая цепь ошибок центральной зоны", — добавил Вернидуб.

Напомним, накануне "Динамо" в Албании проиграло "Скендербеу" со счетом 2:3, а "Заря" в Швеции уступила "Эстерсунду" со счетом 0:2.