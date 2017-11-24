Зозуля счастлив в "Альбасете" и не хочет заглядывать в будущее

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля рассказал об адаптации в составе испанской команды и о своих планах на будущее.

В частности, Роман рассказал, что он доволен и счастлив в новом клубе и пока не собирается ничего менять, пишет ТСН.

По его словам, период адаптации в новой команде прошел для него хорошо. Зозуля подчеркнул, что стал лучше понимать испанский язык после длительного пребывания в Испании (до этого Роман являлся игроком "Бетиса"), хотя еще недостаточно хорошо на нем разговаривает.

"Я очень счастлив. Спасибо болельщикам за поддержку. Главное, что команда продолжает набирать очки. Как я уже говорил, успех команды важнее моих голов. Я буду рад, даже если у меня будет только четыре забитых мяча, но команда выполнит задачу и выйдет в плей-офф. Мне нравится клуб, а также город. Он маленький, уютный, очень отличается от Севильи. Счастлив, что моя семья рядом. Я в Испании уже год, немного понимаю язык, могу говорить с коллегами.

Вижу, что эта команда очень сильна. Мы — семья. Был очень удивлен, что клуб, начиная с менеджера, тренера, физиотерапевтов, офисных сотрудников и водителя автобуса, похож на семью.

Что касается будущего, я пока об этом не думал. Не хочу заглядывать в будущее, я живу настоящим. Позже мы сядем и поговорим с руководством. Посмотрим, что думает клуб. Главное — достичь максимально высокого результата", — рассказал Зозуля.

Напомним, Зозуля признан лучшим футболистом месяца в новой команде.