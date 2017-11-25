Нокаут и смерть. В Сальвадоре умер молодой боксер

В субботу, 18 ноября, в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре прошел бой под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между местными спортсменами — 24-летним Франсиско Руисом и Рикардо Кортесом, последний нокаутировал противника, а через несколько дней проигравший умер в больнице.

Во время падения на ринг боец сильно ударился головой, его доставили в местный госпиталь, пишет Лента.Ру со ссылкой на BoxingScene.

"Через несколько дней врачи констатировали смерть головного мозга, и семья спортсмена решила отключить его от аппарата искусственного жизнеобеспечения", — говорится в статье.

Для Руиса прошедший бой был первым восьмираундовым в карьере, до этого он одержал три победы в трех противостояниях по четыре раунда. WBA возьмет на себя расходы по организации похорон бойца и окажет финансовую помощь его семье.

Напомним, в мае 2016 года в Румынии во время матча между бухарестским "Динамо" и клубом "Вииторул" полузащитник первой команды — камерунский футболист Патрик Клод Экенг Экенг — потерял сознание, после чего умер.