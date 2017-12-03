Премьер-лига: прерванный матч во Львове, победы "Ворсклы" и "Зірки", видео голов

3 декабря 2017, 19:08

Матч "Карпаты" — "Олимпик" продолжится в понедельник, 4 декабря.

Снегопад помешал доиграть матч во Львове

В воскресенье, 3 декабря, в Украине состоялись матчи 18-го тура чемпионата страны по футболу.

Причем один из них "Карпаты" — "Олимпик" продолжится в понедельник, 4 декабря.

Встреча между командами во Львове была остановлена после первого тайма при счете 1:1 из-за сильного снегопада. После этого было принято решение о том, что встреча будет доиграна в понедельник, 4 декабря, на стадионе "Украина". Время начала доигровки будет сообщено дополнительно.

Матч в Кропивницком завершилмя победой хозяев

В другом матче в Кропивницком встречались "Зірка" и "Сталь", игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Матч смело может претендовать на звание "самого скучного" в текущем сезоне УПЛ, пишет football.ua. Начало первого тайма команды занимались исключительно перекатыванием мяча в середине поля, не подступая к штрафной соперника.

Но удаление на 33-й минуте Геджа (вторая желтая) превратило обычную борьбу между командами в настоящую грубость. Возможно, в этом матче было самое большое количество фолов в нынешнем сезоне УПЛ. Отметим, что у "Стали" также в первом тайме был удален главный тренер Николай Костов.

Второй тайм был переполнен эмоциями и полным отсутствием содержательного футбола. На 76-й минуте составы стали равны: у команды из Каменского был удален Анатолий Ульянов. А через две минуты "Зірка" забила единственный гол в матче. После углового Иван Цюпа отлично пробил по воротам.

Две красные и 12 желтых — эта статистика лучше всего характеризует все происходящее на поле. Видимо, оба клуба мысленно уже ушли на зимний перерыв.

"Зірка" — "Сталь" 1:0

Гол: Цюпа, 78

"Зірка": Паст — Ковалев, Ованесян (Збунь, 85), Полегенько, Цюпа — Гедж, Загальский, Фаворов (Дрышлюк, 90), Качараба — Чичиков, Рассадкин (Прядун, 64).

"Сталь": Пеньков — Тымчик, Даниелян, Ткачук, Ульянов — Якимив, Михайличенко, Мысык (Хоцяновский, 79), Малакян (Копытов, 60), Малакян (Кныш, 72) — Кузик.

Предупреждения: Гедж, Полегенько, Ульянов, Качараба, Малакян, Загальский, Михайличенко, Тымчик, Даниелян, Хоцяновский, Дрышлюк, Паст.

Удаления: Гедж — Ульянов.

Еще в одном матче в Полтаве местная "Ворскла" принимала "Александрию", игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На 20-й минуте "ворскляне" своё преимущество довели до логичного завершения. Комбинацию с участием Кобахидзе и Коломойца низовым ударом справа почти с линии штрафной завершил Кулач — мяч вонзился в дальний угол.

На 42-й минуте Панькив не лучшим образом выбил мяч от ворот, Кулач был первым на мяче, сделал передачу влево на ход Ребенку — далее последовала поперечная передача, которую ударом из пределов штрафной трансформировал в гол Коломоец, пишет sport.ua.



"Александрия" с началом второго тайма большими силами пошла вперед, а хозяевам это только и надо было — первая же контратака привела к голу! Приняв на скорости длинную передачу на правом фланге, Кобахидзе сместился в центр, "качнул" Бондаренко, а затем обводящим ударом, по идеальной траектории, отправил мяч под перекладину.

"Александрия" боролась до конца, но это позволило лишь уйти от "сухого" поражения — на второй компенсированной минуте Гитченко воспользовался передачей Кулиша и ударом из пределов штрафной "распечатал" Шуста.

"Ворскла" — "Александрия" 3:1

Голы: Кулач, 20, Коломоец, 42, Кобахидзе, 49 — Гитченко, 90+2

"Ворскла": Шуст — Пердута, Чеснаков, Гиоргадзе, Матвиенко — Ткачук (Шарпар, 75), Кравченко — Кобахидзе, Кулач (Одарюк, 66), Ребенок — Коломоец (Кадимян, 81)

"Александрия": Панькив — Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Цуриков — Довгий (Банада, 40), Запорожан, Грицук (Кулиш, 52) — Старенький (Козак, 67), Пономарь, Полярус

Предупреждения: Чеснаков, Гиоргадзе — Запорожан, Полярус.

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Карпаты Премьер-лига Ворскла УПЛ Сталь Александрия
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