Шевченко рассказал о конкретном предложении для спарринга в Европе

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах по проведению спарринга с командой Японии.

"У нас уже есть конкретное предложение сыграть 27 марта в одной из европейских стран с Японией. По моей информации, все детали уже улажены, осталось подписать контракт. По второму сопернику и месту проведения матча все еще ведутся переговоры", — сказал Шевченко.



Также по информации источника, в конце марта команда Андрея Шевченко может провести товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии или Катара, сообщает zbirna.com.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины может сыграть товарищеский матч с бразильцами.