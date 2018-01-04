Майк Тайсон занялся выращиванием марихуаны

В Калифорнии экс-чемпион мира открыл ферму по выращиванию зелья.
В понедельник, 1 января, в американском штате Калифорния после легализации употребления марихуаны в развлекательных целях боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон открыл ферму по выращиванию зелья.
Неофициальное название объекта — Tyson Ranch, сообщает New York Post.
Спортсмен занялся новым бизнесом вместе с партнерами, на территории фермы также запланировано проведение занятий по выращиванию марихуаны, пишет The Blast.
Ранее Майк Тайсон говорил, что станет продюсером фильмов, утверждал — предпочитает быть актером, стоять перед камерой, а не за ней.