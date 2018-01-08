"Твари, уничтожу всех по одному". Руководитель фан-клуба "Шахтера" был избит возле своего дома

Руководителю фан-клуба донецкого "Шахтера" Юрию Бортнику разбили голову, он пригрозил "уничтожить" нападавших.

Мужчина считает, что нападение могло быть спланированным, но не уточнил, в каком городе оно произошло, свидетельствует запись, которую он сделал на своей странице в Facebook.

"Разбили голову. Ждали у подъезда. Наверное, все было спланировано. Твари, уничтожу по одному, всех", — отметил Бортник.

Напомним, в начале декабря СМИ писали, что в Дарницком районе Киева на Днепровской набережной на паркинге расстреляли автомобиль полузащитника столичного "Динамо" Дениса Гармаша.