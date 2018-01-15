Фатальное соревнование. В Чехии ядро убило судью

В столице Чехии Праге во время региональных соревнований по легкой атлетике ядро, которое толкнул атлет, смертельно травмировало судью.

Снаряд попал мужчине в грудь, пострадавший умер вскоре после получения травмы, пишет чешское издание Aktualne.

По его данным, представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода назвал инцидент несчастным случаем.

"Один из молодых спортсменов бросил ядро, оно улетело немного в сторону, где стоял судья. Он в последний момент попытался сделать шаг, но не успел", — сказал он.

Напомним, в ноябре 2017 года в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре прошел бой под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между местными спортсменами — 24-летним Франсиско Руисом и Рикардо Кортесом, последний нокаутировал противника, а через несколько дней проигравший умер в больнице.