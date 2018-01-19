Промоутер назвал возможную дату нового боя Ломаченко

Промоутер украинца, чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что боксер проведет следующий бой в апреле.

Вероятно, противостояние состоится 28 числа, сказал Арум Boxingtalk.

Имя будущего соперника нашего соотечественника пока неизвестно.

Ранее СМИ писали, что переговоры о бое с Василием Ломаченко ведет известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

Напомним, в декабре в американском Нью-Йорке в легендарном спортивном зале Madison Square Garden украинец защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, победив кубинца Гильермо Ригондо.