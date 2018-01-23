Проводы олимпийской сборной Украины и презентация формы: фото

В Киеве в Национальной филармонии состоялась торжественная церемония проводов олимпийской сборной Украины на XXIII зимние Игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Во время мероприятия также презентовали форму наших спортсменов.

На предстоящую Олимпиаду украинцы завоевали 32 лицензии, страну ориентировочно представят 33-35 спортсменов, пишет УНИАН со ссылкой на данные Национального олимпийского комитета Украины.

В Пхенчане зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Напомним, представители Корейской Народно-Демократической Республики и Южной Кореи договорились, что на открытии Игр их спортсмены будут идти вместе под флагом "единой Кореи".