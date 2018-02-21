Лига Чемпионов. "Шахтер" - "Рома": котировки букмекеров

Букмекерские контора опубликовали свои коэффициенты для ставок на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 20172018 между донецким "Шахтером" и римской "Ромой".

Часть букмекеров небольшое преимущество отдают чемпиону Украины. К примеру, в PariMatch на победу "Шахтера" установили коэффициент 2,55, в то время, как на победу "Ромы" − 2,95 раза. Коэффициент на ничью – 3,3.

В William Hill шансы на победу "Шахтера" оценили ниже – 2,5, а успех "Ромы" выше – 3,0. Ничья – 3,25.

Аналогичный коэффициент на победу "римских волков" у Bwin – 3,0. Победа "Шахтера" — 2,45 , ничья – 3,2.

Похожие коэффициенты установили и в букмекерской конторе Bet365: победа "Ромы" – 3,0, ничья – 3,3, победа "Шахтера" – 2,55.

Напомним, что матч состоится в среду, 21 февраля, в Харькове, на стадионе "Металлист". Главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека считает, что поединок "будет сложным и тактически богатым". Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов будет сыгран в столице Италиии 13 марта.