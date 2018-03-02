Стало известно, с кем в полуфинале Кубка Украины сыграют "Динамо" и "Шахтер"

В Днепре прошла слепая жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018, на этой стадии турнира среди участников остались три команды Премьер-лиги — донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", "Мариуполь" и клуб-представитель второй лиги — "Днепр-1".

Мероприятие проходило на стадионе "Днепр-Арена", говорится на сайте Федерации футбола Украины.

Результаты жеребьевки:

"Днепр-1" — "Динамо";

"Шахтер" — "Мариуполь".

Проведение полуфинальных матчей запланировано на 18 апреля.

Напомним, финальная игра Кубка Украины пройдет 9 мая на "Днепр-Арене". В четвертьфинале турнира "Динамо" обыграло черниговскую "Десну", а "Шахтер" разгромил ровенский "Верес". Узнать больше о матчах можно здесь.