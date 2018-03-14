Фонсека оценил игру "Шахтера" против "Ромы"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что его команда во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" доминировала на поле.

Итальянцы реализовали один момент, когда "горняки" позволили им воспользоваться, рассказал специалист на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте "Шахтера".

"Честно говоря, я стараюсь анализировать игру в целом, а не одной команды. "Рома" реализовала один момент, когда мы позволили им воспользоваться. В общем же я увидел, что "Шахтер" доминировал на поле", — отметил наставник.

Фонсека подчеркнул, что его клуб завершил матч вдесятером. "… если не ошибаюсь, владели мячом больше 60 процентов времени и до финального свистка продолжали прижимать хозяев к их штрафной", — добавил тренер.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" прошел 13 марта в столице Италии Риме на поле стадиона "Стадио Олимпико", он завершился со счетом 0:1. Первое противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу донецкой команды. После двух матчей в 1/4 турнира пробились итальянцы.