Суркису понадобилось еще одно "Динамо" — СМИ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис может стать владельцем еще одного "Динамо" — на этот раз бухарестского.

О такой возможности сообщает румынский Sport Total FM.

В сообщении отмечается, что владелец румынского "Динамо" Ионуц Негоица просит за клуб 5 млн евро. Сообщается, что в покупке также заинтересованы британские инвесторы.

Экс-игрок киевского и бухарестского "Динамо" Флорин Чернат заявил, что был бы рад, если Суркис приобретет и вложит деньги в развитие румынского клуба.

"У них есть деньги, потому что клуб каждый год играет в Европе", — сказал Чернат.

Напомним, ранее сообщалось, что Суркис нашел замену Хацкевичу.